Український боксер присвятив перемогу на чемпіонаті Європи місту-герою Миколаєву

Українець Ельмір Набієв здобув перемогу в дебютному бою на чемпіонаті Європи з боксу-2022 у Вірменії.

Свій успіх Набієв присвятив українському народу та рідному місту Миколаїв, якому 24 березня 2022 року наказом президента Володимира Зеленського було надано відзнаку "місто-герой України" за масовий героїзм людей під час збройної агресії РФ.

У своєму першому поєдинку на турнірі Набієв, який виступає у ваговій категорії 51-54 кг, переміг господаря змагань вірменина Сахакяна Яніка.

Після бою український боксер опублікував відео, де його оголошують переможцем поєдинку та додав патріотичний текст.

"Сьогодні, 24 травня, рівно три місяці від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Сьогодні, 24 травня, відбувався мій дебютний бій на чемпіонаті Європи з боксу-2022.

Я здобув перемогу. Ця перемога є символічною, вона доводить незламність української нації. Перемогу присвячую Україні та місту-герою Миколаєву", - написав Набієв в Instagram.

Раніше повідомлялося, що інший український боксер Іван Сапун вигукнув "Слава Україні" після перемоги на чемпіонаті Європи та почув гучну відповідь із трибун.

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