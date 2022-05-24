Украинский боксер посвятил победу на чемпионате Европы городу-герою Николаеву

Украинец Эльмир Набиев одержал победу в дебютном бою на чемпионате Европы по боксу-2022 в Армении.

Свой успех Набиев посвятил украинскому народу и родному городу Николаев, которому 24 марта 2022 года приказом президента Владимира Зеленского было присвоено отличие "город-герой Украины" за массовый героизм людей во время вооруженной агрессии РФ.

В своем первом поединке на турнире Набиев, который выступает в весовой категории 51-54 кг, победил хозяина соревнований армянина Сахакяна Яника.

После боя украинский боксер опубликовал видео, где его объявляют победителем поединка и добавил патриотический текст.

"Сегодня, 24 мая, ровно три месяца с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Сегодня, 24 мая, проходил мой дебютный бой на чемпионате Европы по боксу-2022.

Я одержал победу. Эта победа символична, она доказывает несокрушимость украинской нации. Победу посвящаю Украине и городу-герою Николаеву", - написал Набиев в Instagram.

Ранее сообщалось, что другой украинский боксер Иван Сапун выкрикнул "Славу Украине" после победы на чемпионате Европы и услышал громкий ответ с трибун.

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