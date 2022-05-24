Рост цен и дефицит продуктов: чего может не хватать

Рост цен и дефицит продуктов: чего может не хватать

Как изменились цены на социально значимые продукты, дефицит каких продуктов можно ожидать – в материале ТСН.ua

С начала войны большинство продуктов подорожало, но есть и такие, цена на которые за последний месяц несколько уменьшилась.

Больше всего подорожала гречка, сравнивая с январем ее средняя цена выросла на 29%.

По данным Минфина подорожали следующие продукты:

гречка, ее стоимость в январе 2022 составила 50,20 грн за кг, по состоянию на 21 мая ее средняя цена составляет 70,52 грн,

мука в январе 2022 года стоила 22,11 грн, теперь — 24,15 грн,

молоко выросло в цене с 31,36 грн в январе до 32,90 грн в мае,

сахар — 25,78 грн и 26,92 грн соответственно,

свинина груднинка - 108,89 грн. и 117,45 грн.,

лук - 23,19 грн и 33,33 грн,

морковь - 14 грн и 21,33 грн,

бананы - 29,52 грн. и 46,57 грн.

Вместе с тем подешевели:

яйца куриные – 41,03 грн в январе за 10 шт. и 28,71 грн в мае,

хлеб пшеничный – 25,20 грн в январе и 22,70 грн в мае,

подсолнечное масло соответственно 57,45 грн. и 57 грн.

Каких продуктов может не хватать

Ожидается дефицит соли из-за закрытия монополиста по ее добыче "Артемсоли" и могут возникнуть проблемы с овощами.

Скорее всего, в дефиците будут овощные культуры, выращиваемые на юге Украины, значительная часть которой оккупирована российскими войсками. В первую очередь, прогнозируется недостаток сладкого перца, который в больших объемах выращивался на территории Херсонской области. С другими овощами также могут быть перебои, потому что больше всего овощей выращивали как раз фермеры Херсонщины. По таким продуктам как лук, морковь и капуста, эта область вообще нет конкурентов.

Большинство теплиц расположено в Запорожской, Херсонской и Тернопольской областях. Есть надежда, что Днепровщина и Львовщина, где традиционно также выращивают много овощей, частично перекроют этот недостаток. Худшую ситуацию можно ожидать с арбузами и дынями, которые в промышленных масштабах выращивают именно в Херсонской области.

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