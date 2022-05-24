В каких областях в мае увеличились средние зарплаты в Украине

Несмотря на продолжающуюся войну, экономика в стране продолжает эффективно работать о чем свидетельствует рост зарплат у работников некоторых отраслей. Какая ситуация с заработными платами в Украине, в каких отраслях наблюдается рост за последний месяц, насколько выросли заработные платы в мае – в материале ТСН.ua