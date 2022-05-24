В каких областях в мае увеличились средние зарплаты в Украине

Несмотря на продолжающуюся войну, экономика в стране продолжает эффективно работать о чем свидетельствует рост зарплат у работников некоторых отраслей. Какая ситуация с заработными платами в Украине, в каких отраслях наблюдается рост за последний месяц, насколько выросли заработные платы в мае – в материале ТСН.ua
По мнению аналитиков кадрового портала grc.ua, рост средней заработной платы в мае наблюдается у работников сельского хозяйства, медиков и фармацевтов, работников автомобильного бизнеса, в сфере бухгалтерии, управленческого учета, финансов предприятия.
- Средняя заработная плата в мае в сельском хозяйстве и отраслях производства сельского хозяйства выросла до 16 600 грн., в то время в апреле она достигала 13 300 грн.
- Средний уровень зарплат медиков и фармацевтов в мае составлял 18 200 грн против 14 900 грн в апреле.
- Если в начале войны зарплаты в автомобильной отрасли снизились более чем на 50%, то в мае произошел их скачок – с 11 000 грн в апреле до 14 500 грн в мае.
- Рост средней зарплаты наблюдается в сфере бухгалтерии, управленческого учета и финансов предприятия с 17 500 грн в апреле до 19 800 грн в мае.
- В сфере маркетинга, рекламы и PR средние зарплаты выросли с 26600 грн в апреле до 30800 грн в мае.
- Высшие зарплаты в мае предлагали директорам и руководителям, в апреле в среднем 63 200 грн, в мае – 86 100 грн.
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