Эксперт о том, когда Украине следует возвращаться к вопросу деоккупации Крыма

Эксперт о том, когда Украине следует возвращаться к вопросу деоккупации Крыма

По мнению эксперта, наступит такой момент, когда Россия сама начнет переговоры о том, как решить вопрос по Крыму.

К вопросу деоккупации Крыма следует вернуться тогда, когда Украина приобретет максимальную военную мощь и сломает ситуацию с Россией не только на поле битвы, но и в экономической сфере.

Об этом 24 мая сообщил эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире телеканала Freedom.

Он подчеркнул, что Россия сейчас теряет десятки миллиардов из-за санкций, но пока Европа не ввела полное эмбарго на российские газ и нефть, Евросоюз все еще обеспечивает поддержку российской экономики.

"Но пока они получают, по разным подсчетам, около одного миллиарда в день с европейского рынка, с других рынков за нефть и газ, поэтому полное эмбарго является ключевым вопросом по пополнению ресурсов. Более того, в России нет технологий. Они покупались за большие деньги опять же за евро и доллары по нефти и газу. Пока эти технологии недоступны для России. Они не смогут пополнять собственные запасы. Поэтому они так и боятся сейчас", — отметил он.

По его мнению, сейчас Россия пытается использовать последний шанс – захватить больше территорий Украины, чтобы в будущем использовать это для шантажа и вести переговоры.

"Поэтому по Крыму, я думаю, начнем говорить, когда освободим Донбасс, юг, а в дальнейшем будем смотреть на состояние в самой России. Наступит такой момент, когда Россия сама начнет переговоры о том, как решить вопрос по Крыму и Украина, надеюсь, будет не военным путем освобождать, а просто зайдет туда, потому что Россия уйдет отсюда", — считает эксперт.

Напомним, Россия не отказалась от намерения обеспечить сухопутный коридор в Крым, отрезав юго-восточные регионы Украины.

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