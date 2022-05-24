Експерт про те, коли Україні варто повертатися до питання деокупації Криму

На думку експерта, настане такий момент, коли Росія сама почне перемовини про те, як вирішити питання щодо Криму.

До питання деокупації Криму варто повернутися тоді, коли Україна набуде максимальну військову міць і зламає ситуацію з Росією не лише на полі битви, але й в економічній сфері.

Про це 24 травня повідомив експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі телеканалу "Freeдом".

Він наголосив, що Росія зараз втрачає десятки мільярдів через санкції, але поки Європа не ввела повне ембарго на російські газ та нафту, Євросоюз все ще забезпечує підтримку російської економіки.

"Але поки вони отримують, за різними підрахунками, близько одного мільярда на день з європейського ринку, з інших ринків за нафту та газ, тому повне ембарго є ключовим питанням щодо поповнення ресурсів. Ба більше, в Росії немає технологій. Вони куплялися за великі гроші знову ж таки за євро та долари з нафти та газу. Наразі ці технології недоступні для Росії. Вони не зможуть поповнювати власні запаси. Тому вони так і бісяться зараз", - зазначив він.

На його думку, зараз Росія намагається використати останній шанс – захопити побільше територій України, аби в майбутньому використати це для шантажу та вести перемовини.

"Тому щодо Криму, я гадаю, почнемо говорити, коли звільнемо Донбас, південь, а надалі будемо дивитися на стан у самій Росії. Настане такий момент, коли Росія сама почне перемовини про те, як вирішити питання щодо Криму і Україна, сподіваюся, буде не воєнним шляхом звільняти, а просто зайде туди, тому що Росія піде звідси", - вважає експерт.

Нагадаємо, Росія не відмовилась від наміру забезпечити сухопутний коридор до Криму, відрізавши південно-східні регіони України.

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