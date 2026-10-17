- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
У Єрусалимі знайшли 2000-річну дорогу, якою міг іти Ісус Христос на розп'яття
Археологи провели розкопки на території Храму Гробу Господнього в Єрусалимі та виявили ділянку стародавньої дороги, якою 2000 років тому міг іти Ісус Христос на Голгофу.
Археологи з Італії під час розкопок виявили на території Храму Гробу Господнього ділянку широкої дороги, вимощеної каменем, яка датується I століттям нашої ери.
Про це пише Daily Mail.
Збережена ділянка дороги має розміри приблизно 3 на 3,6 метра. Передбачається, що ця дорога вела саме до Голгофи, місця розп’яття Ісуса.
Керівниця розкопок, професорка Римського університету Сапієнца Франческа Романа Стасолла, припускає, що дорога могла вести до району Голгофи.
«Одна з можливостей — наразі це не більше ніж гіпотеза — полягає в тому, що це була приміська дорога, яка піднімалася до району Голгофи, якщо припустити, що це місце використовували для публічних страт», — зазначила дослідниця.
Дослідники також розглядають версію, згідно з якою дорога могла слугувати для транспортування будівельних матеріалів, але її конструкція свідчить про те, що завантаженим возам було б складно їхати нею.
Наразі вчені аналізують розчин і конструкцію дороги, щоб встановити точну хронологію змін храмового комплексу. Сама по собі знахідка не доводить біблійні події, але допомагає краще зрозуміти рельєф та історичне середовище Єрусалима I століття. Також поруч виявлено залишки давнього саду та поховальних споруд.
Нагадаємо, Ізраїлі археологи досліджують синагогу I століття, яка діяла за часів життя Ісуса. Її розташування в Магдалі відповідає географії євангельських подій, однак прямих доказів перебування там Ісуса немає.