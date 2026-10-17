У Єрусалимі знайшли 2000-річну дорогу, якою міг іти Ісус Христос на розп'яття

Ісус Христос / © pixabay.com

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Археологи з Італії під час розкопок виявили на території Храму Гробу Господнього ділянку широкої дороги, вимощеної каменем, яка датується I століттям нашої ери.

Про це пише Daily Mail.

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Збережена ділянка дороги має розміри приблизно 3 на 3,6 метра. Передбачається, що ця дорога вела саме до Голгофи, місця розп’яття Ісуса.

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Керівниця розкопок, професорка Римського університету Сапієнца Франческа Романа Стасолла, припускає, що дорога могла вести до району Голгофи.

«Одна з можливостей — наразі це не більше ніж гіпотеза — полягає в тому, що це була приміська дорога, яка піднімалася до району Голгофи, якщо припустити, що це місце використовували для публічних страт», — зазначила дослідниця.

Дослідники також розглядають версію, згідно з якою дорога могла слугувати для транспортування будівельних матеріалів, але її конструкція свідчить про те, що завантаженим возам було б складно їхати нею.

Наразі вчені аналізують розчин і конструкцію дороги, щоб встановити точну хронологію змін храмового комплексу. Сама по собі знахідка не доводить біблійні події, але допомагає краще зрозуміти рельєф та історичне середовище Єрусалима I століття. Також поруч виявлено залишки давнього саду та поховальних споруд.

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Нагадаємо, Ізраїлі археологи досліджують синагогу I століття, яка діяла за часів життя Ісуса. Її розташування в Магдалі відповідає географії євангельських подій, однак прямих доказів перебування там Ісуса немає.

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