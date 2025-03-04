Який вигляд насправді мав Ісус Христос – вчені "зруйнували" всі міфи

За словами вчених, Ісус не був білим із довгим волоссям і мав кубики пресу.

Хоча в Біблії не так багато описів зовнішності Ісуса Христа, експерти кажуть, що його вигляд може бути зовсім інший, ніж до якого ми звикли на картинах та іконах.

Про це пише The Daily Star.

Доктор Мередіт Воррен, старша викладачка кафедри біблійних і релігієзнавчих досліджень Шеффілдського університету, сказала, що зображення Ісуса не є "зовсім невідповідними", тому що він, ймовірно, був "сильним і худим" через свою професію теслі.

"Ісус походить із сім’ї, де фізична праця є нормою, і він, звичайно, отримує фізичні вправи, коли багато подорожує пішки", – каже Воррен.

Вона додала, що з часом мистецькі почали змінюватися від зображення Ісуса як пастуха до всемогутнього творця.

"Пізніше, коли ми отримуємо ідею всемогутнього Христа як Творця , його зображення збігається з тим, як зображено Зевса або Юпітера: з бородою та довгим волоссям", – додала вона. Ці зображення Ісуса показують його з міцною точеною статурою, з великими руками та біцепсами.

Насправді Біблія не містить багато фізичних описів Ісуса, але одна з речей, які вона нам розповідає, це те, що зовнішність Ісуса була невиразною.

Коли Ісуса схопили римські солдати в Гетсиманському саду, Іуда був потрібен, щоб ідентифікувати Ісуса серед натовпу інших юдейських чоловіків.

Доктор Воррен заявила: "Ісус мав би коричневу шкіру, карі очі, як у місцевого населення".

"Він помер, не доживши до 40 років. Він не був багатим і проводив багато часу на свіжому повітрі, тому на його обличчі, ймовірно, є зморшки. Ймовірно, його руки й ноги були мозолястими й грубими", – додала викладачка.

За словами експертів, через те, що Ісус багато подорожував пішки і дуже мало їв, дуже малоймовірно, що він мав би ті опуклі м’язи, якими його зображують деякі художники.

"Однак через фізичну працю Ісус із "шістьма кубиками пресу" може бути ближчим до реальності, ніж ви думаєте", – зазначають у виданні.

Вигляд Ісуса на думку Daily Star / Фото: dailystar.co.uk

Раніше в іншому виданні зауважували, що Ісус був етнічно юдеєм і походив з регіону, який зараз є сучасною Палестиною. Це означає, що його волосся та борода були б чорними та кучерявими, а не каштановими та прямими.

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