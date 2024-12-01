Який вигляд насправді мав Ісус Христос — дослідження (фото)

Жодне із зображень Ісуса, яке людство бачило донині, не є точним.

Про це йдеться у dailymail.

"Мало того, що в Ісуса не було б розпущених пасм, він також навряд чи відростив довгу бороду чи носив мантію", — йдеться у матеріалі.

Натомість історики вважають, що Ісус мав звичайну зовнішність, як будь-який інший пересічний член юдейського суспільства першого столітті нашої ери.

Водночас експерти погоджуються, що Ісус Христос був сильним і худим.

Докторка, старша викладачка біблійних і релігієзнавчих досліджень Шеффілдського університету Мередіт Воррен сказала, що "Ісус походив із сім’ї, де фізична праця була нормою, тож він, без сумніву, був у хорошій формі".

"На відміну від багатьох наших сучасних інтерпретацій, експерти вважають, що Ісус мав темну шкіру, карі очі та коротке кучеряве волосся. Носив просту туніку довжиною до колін і вовняну мантію", — додає дослідниця.

Який вигляд мав Ісус Фото: dailymail.

Борода і волосся

Ісуса часто зображають із каштановим розпущеним волоссям до плечей і густою бородою.

Однак жоден з таких портретів не збігається з тим, що відомо про історичну постать Ісуса.

"Одна з небагатьох речей, що ми знаємо напевно: Ісус був етнічним юдеєм і походив з регіону, який зараз є сучасною Палестиною. Це означає, що його волосся та борода були чорними та кучерявими, а не каштановими, а пасма прямими. Так само дуже ймовірно, що Ісус мав коротку зачіску", — йдеться у матеріалі.

Так само, як і сьогодні, протягом багатьох років у римському світі бороди то входили, то виходили з моди.

"За часів життя Ісуса, у першому столітті нашої ери, ми вважаємо, що для римлян було надзвичайно важливо мати чисто поголене обличчя, але, будучи євреєм, Ісус, ймовірно, все ж відрощував бороду, проте доглядав за нею", — кажуть експерти.

Риси обличчя

"Дивно, що в Біблії є не так багато описів зовнішності Ісуса. Але на основі небагатьох біографічних подробиць, які ми маємо, можна зібрали деякі деталі його ймовірних рис обличчя", — каже докторка Воррен.

За її словами, Ісус був смаглявим із карими очима чоловіком, як і переважна більшість його земляків.

"Він помер, не доживши до 40 років. Не був багатим і переважно проводив час на свіжому повітрі, тому на його обличчі, мабуть, є зморшки. Ймовірно, його руки й ноги були мозолястими й грубими", — додає Воррен.

Вона також нагадує про один з небагатьох описів Ісуса, що є у Біблії. Там йдеться про його невиразну зовнішність.

"Коли солдати прийшли по Ісуса до Гетсиманського саду, їм знадобився Юда, який і вказав на нього серед натовпу інших юдейських чоловіків. Так само в Євангелії від Іоанна Марія Магдалина плутає його із садівником", — каже докторка Воррен.

За допомогою цієї інформації деякі вчені дійшли висновку, що Ісус міг бути дуже схожим на інших людей того періоду і не відрізнявся від них нічим особливим.

На її думку, найкраще зображення того, як міг виглядати Ісус, отримано з єгипетських портретів мумій.

"На цих картинах зображено чоловіків, які померли між 80 і 120 роками нашої ери в тій самій частині світу, що й Ісус. Це чоловіки з темними очима та шкірою, коротким кучерявим волоссям, бородами та рисами обличчя, які були б характерними для людей, що жили на території сучасного Єгипту, Палестини та Ізраїлю". — каже докторка Воррен.

М'язи

"Ісус багато ходив пішки під час своєї місії, був теслею або конструктором... Він і його учні, по суті, жили милостиною і ділилися їжею, тому я не думаю, що він багато їв, тож був струнким, але сильним", — каже експертка.

Водночас не м'язистим.

"Будучи людиною, яка подорожувала пішки і їла дуже мало, було б надзвичайно дивно, якби Ісус мав мускулисте тіло", — йдеться у матеріалі.

Одяг

На зображеннях Ісус часто одягнений у довгий білий одяг, що звисає йому до щиколоток.

Однак у першому столітті в Юдеї такі довгі мантії вважалися жіночим одягом.

Тамтешні чоловіки носили коротку вовняну туніку, складену з двох частин, підперезану або зав’язану на талії, з тоншою лляною тунікою внизу.

Лише римським громадянам дозволялося носити тогу. Проте Ісус мав товстий вовняний плащ під назвою гіматій, щоб укутатися в нього і не мерзнути. А ось мнтія Ісуса, ймовірно, мала вузликові китиці — ціцит.

Додамо, що Водохреще, свято Хрещення Господнього після переходу на новоюліанський календар 2025 року святкується на 13 днів раніше. Хрещення Господнє припадає на 6 січня.

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