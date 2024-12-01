Как выглядел Иисус Христос — исследование (фото)

Есть лишь одна удивительная деталь, которую изображения Иисуса действительно передают максимально точно.

Ни одно из изображений Иисуса, которое человечество видело по сей день, не является точным.

Об этом говорится в dailymail.

"Мало того, что у Иисуса точно не было бы распущенных прядей, он также вряд ли отрастил бы длинную бороду или даже носил мантию", — говорится в материале.

Историки считают, что Иисус выглядел как и любой другой неприметный член иудейского общества в первом веке нашей эры.

Однако эксперты соглашаются, что Иисус Христос был сильным, но худым.

Доктор, старшая преподавательница библейских и религиоведческих исследований Шеффилдского университета Мередит Уоррен сказала, что "Иисус происходил из семьи, где физический труд был нормой, поэтому он, без сомнения, был в хорошей форме".

"В отличие от многих наших современных интерпретаций, эксперты считают, что Иисус был смуглым, кареглазым мужчиной с короткими вьющимися волосами. Он носил простую тунику длиной до колен и шерстяную мантию", — добавляет исследовательница.

Как выглядел Иисус Фото: dailymail.

Борода и волосы

Иисуса часто изображают с распущенными каштановыми волосами до плеч и густой бородой.

Однако ни один из таких портретов не совпадает с тем, что известно об исторической фигуре Иисуса.

"Одна из немногих вещей, которую мы знаем наверняка, это то, что Иисус был этническим иудеем и происходил из региона, который сейчас является современной Палестиной. Это значит, что его волосы и борода были черными и вьющимися, а не каштановыми и прямыми". Также очень вероятно, что у Иисуса была короткая стрижка и короткая борода", — говорится в материале.

Так же, как сегодня, в течение многих лет в римском мире бороды то входили, то выходили из моды.

"При жизни Иисуса, в первом веке нашей эры для римлян было чрезвычайно важно быть чисто выбритым, но, будучи евреем, Иисус, вероятно, имел ухоженную бороду", — говорят эксперты.

Черты лица

"Удивительно, что в Библии не так много описаний внешности Иисуса. Но на основе немногих биографических подробностей, которые у нас есть, можно собрать некоторые детали о его возможных чертах лица", — говорит доктор Уоррен.

Она убеждена, что Иисус был смуглым с карими глазами, как и подавляющее большинство местного населения.

"Он умер, не дожив до 40 лет. Не был богатым и проводил много времени на свежем воздухе, поэтому его кожа не была гладкой. А на руках и ногах были мозоли", — добавляет Уоррен.

Она также напоминает об одном из немногих описаний Иисуса в Библии, где речь идет о его невыразительной внешности.

"Когда солдаты пришли за ним в Гефсиманский сад, им понадобился Иуда, указавший на него среди толпы других иудейских мужчин. Так же в Евангелии от Иоанна Мария Магдалина путает его с садовником", — говорит доктор Уоррен.

Посредством этой информации некоторые ученые пришли к выводу, что Иисус мог быть очень похож на других людей того периода и ничем особенным от них не отличался.

По ее мнению, лучшее изображение того, как мог выглядеть Иисус, было получено из египетских портретов мумий.

"На этих картинах изображены мужчины, умершие между 80 и 120 годами нашей эры в той же части мира, что и Иисус. Это мужчины с темными глазами и кожей, короткими вьющимися волосами, бородами и чертами лица, которые были бы характерны для людей, живших на территории современного Египта, Палестины и Израиля". — говорит доктор Уоррен.

Мышцы

"Иисус много ходил пешком во время своей миссии, был плотником или конструктором... Он и его ученики, по сути, жили милостыней и делились пищей, поэтому я не думаю, что он много ел, так что был стройным и сильным", – говорит эксперт.

В то же время Иисус не был мускулистым.

"Будучи человеком, который путешествовал пешком и ел очень мало, Иисус не отличался мускулистостью", — говорится в материале.

Одежда

На изображениях Иисус часто одет в длинную белую одежду до щиколоток.

Однако в первом веке в Иудее такие длинные мантии считались женской одеждой.

Мужчины из этого региона носили короткую шерстяную тунику из двух частей, подпоясанную или завязанную на талии, с тонкой льняной туникой под ней.

Лишь римским гражданам разрешалось носить тогу, но у Иисуса был толстый шерстяной плащ под названием гиматий, чтобы укутываться в него ы не мерзнуть. А мантия Иисуса, вероятно, имела узелковые кисти — цицит.

Добавим, что Крещение, праздник Крещения Господня после перехода на новоюлианский календарь 2025 празднуется на 13 дней раньше. Крещение Господне приходится на 6 января.

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