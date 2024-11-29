Когда празднуем Крещение в 2025 году: дата по новому календарю, традиции и история

Крещение, праздник Крещения Господня, Богоявление — это все названия одной важной в церковном календаре дате, посвященной крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

До 1 сентября 2023 года Крещение ежегодно украинцы праздновали 19 января. Однако после перехода на новоюлианский календарь большинство церковных праздников празднуется на 13 дней раньше. Поэтому в 2025 году Крещение Господне приходится на 6 января.

Что означает праздник Крещения Господня

Этот день считается одним из самых почитаемых зимних праздников среди украинцев. Его корни уходят в библейские времена. Приурочено оно важному событию в жизни Сына Божия, когда Иисуса Христа крестил в реке Иордан Иоанн Креститель. По преданию в тот момент на него сошел Святой Дух (голубь) и с небес прозвучал голос Господа. Именно поэтому праздник еще носит название Богоявления.

Крещение — третий праздник и он завершает рождественско-новогодний цикл. В народе часто можно встретить название "Иордан". Именно крещение Иисуса в этой реке стало началом такого важного события в жизни каждого верующего, как Таинство крещения. Оно является одним из семи церковных таинств, которое помогает человеку "родиться" заново для того, чтобы жить во Христе.

После крещения по библейским преданиям Иисус пошел жить в пустыню, где уединился, молился, соблюдал пост и готовил свое тело и душу к важнейшей миссии. В Евангелии от Луки написано, что Христос не ел 40 дней.

Что можно делать на Крещение

Утром в храмах проводится праздничная служба, которую верующие обязательно посещают. Они молятся Иисусу Христу, прося его здоровья, мира, хорошего урожая. Очень важно начать Крещение утра с глотка освященной воды. Обычно святой водой запасаются до следующего праздника. Пьют ее только натощак, с молитвой на устах. Считается, что она помогает вылечить тело и душу.

Неотъемлемой частью празднования есть купание. Многие верующие омываются в ледяной воде, считая, что этим очищаются от греха. Однако эта традиция вовсе не церковная, а скорее народная. Поэтому каждый сам лично решает, погружаться ему в прорубь или нет.

Что нельзя делать в праздник

Как и в любой другой великий церковный праздник, запрещается ссориться, злословить, ругаться, обманывать других, желать зла, сплетничать или оскорблять. Также не следует брать и давать деньги взаймы. Лучше отложить домашние дела и тяжелый физический труд на другой день, а этот провести в молитве. Нельзя отказывать в помощи, если вас о ней просят, а также гадать.

В древности существовал еще один интересный запрет — пытались не ставить на пол сосуд с освященной водой или разбавлять ее.

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