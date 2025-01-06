Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 6 января

Астрологический прогноз на 6 января

Коралл - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для общения с начальством – с ним удастся решить любые вопросы, как профессионального, так финансового характера. 

Символ дня: жезл. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый 

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными – они будут длится долго и с осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: диета, начатая в этот день, не только поможет избавиться от лишних килограммов, но и принесет много пользы для здоровья. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи в финансах 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но над их расшифровкой придется поломать голову. 

Табу дня: нельзя употреблять в пищу куриное мясо и яйца. 

Цитата дня: "Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед" (Стив Павлина). 

Читайте также:

Трагедия в Крыжополе: взрыв гранаты из-за увольнения в кабинете директора! Последние подробности

Трагедия в Крыжополе: взрыв гранаты из-за увольнения в кабинете директора! Последние подробности

Похожие темы:

Следующая публикация