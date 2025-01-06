Астрологический прогноз на 6 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для общения с начальством – с ним удастся решить любые вопросы, как профессионального, так финансового характера.

Символ дня: жезл.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, коралл.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными – они будут длится долго и с осложнениями, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: диета, начатая в этот день, не только поможет избавиться от лишних килограммов, но и принесет много пользы для здоровья.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно делать талисманы на привлечение удачи в финансах

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но над их расшифровкой придется поломать голову.

Табу дня: нельзя употреблять в пищу куриное мясо и яйца.

Цитата дня: "Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед" (Стив Павлина).

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