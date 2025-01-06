Астрологічний прогноз на 6 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для спілкування з керівництвом – з ним вдасться вирішити будь-які питання як професійного, так і фінансового характеру.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий

Щасливе каміння дня: сапфір, бірюза, корал.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть бути небезпечними – вони триватимуть довго та з ускладненнями, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: дієта, розпочата цього дня, не тільки допоможе позбутися зайвих кілограмів, а й принесе багато користі здоров'ю.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна робити талісмани на залучення талану у фінансах

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але над їхнім розшифруванням доведеться поламати голову.

Табу дня: не можна вживати в їжу куряче м'ясо та яйця.

Цитата дня: «Якщо не знаєш, що робити, роби крок уперед» (Стів Павліна).

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