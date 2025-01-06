Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 6 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.

БпЛА східніше Дніпра, курс південно-західний.

БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в східній частинні Вінниччини, курс північно-західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Суми ударними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень.

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