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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 6 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
  • БпЛА східніше Дніпра, курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в східній частинні Вінниччини, курс північно-західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Суми ударними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень.

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