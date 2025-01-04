Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака дронами по Україні: скільки безпілотників збили Сили ППО

Атака дронами по Україні: скільки безпілотників збили Сили ППО

Повітряні сили відбили чергову атаку російських безпілотників / Фото: ТСН.ua

Збито 14 ворожих БпЛА, 16 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, без наслідків.

Протягом поточної доби – від 11:00 4 січня – противник атакував Україну 30-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах і розповіли, скільки ворожих безпілотників було знищено.

"Станом на 20:00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Тримаймо небо! Разом – до перемоги!" – йдеться у повідомленні.

Звіт Повітряних сил за 4 січня / ©
Звіт Повітряних сил за 4 січня

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по Київщині 3 січня загинув водій вантажівки, якому було лише 26 років. Четверо осіб зазнали травм, серед них неповнолітній. 

4 січня на Київщині померла 22-річна дівчина, яка була поранена внаслідок масованої атаки російських дронів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація