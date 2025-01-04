Атака дронами по Україні: скільки безпілотників збили Сили ППО

Протягом поточної доби – від 11:00 4 січня – противник атакував Україну 30-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили України у соцмережах і розповіли, скільки ворожих безпілотників було знищено.

"Станом на 20:00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Тримаймо небо! Разом – до перемоги!" – йдеться у повідомленні.

Звіт Повітряних сил за 4 січня

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по Київщині 3 січня загинув водій вантажівки, якому було лише 26 років. Четверо осіб зазнали травм, серед них неповнолітній.

4 січня на Київщині померла 22-річна дівчина, яка була поранена внаслідок масованої атаки російських дронів.

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