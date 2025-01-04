Атака дронами по Украине: сколько беспилотников сбили Силы ПВО

В течение текущих суток – с 11:00 4 января – противник атаковал Украину 30-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и рассказали, сколько вражеских беспилотников было уничтожено.

"По состоянию на 20:00 сбиты 14 вражеских БпЛА, 16 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Держим небо! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил 4 января

Напомним, в результате атаки беспилотников по Киевской области 3 января погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четыре человека получили травмы, среди них несовершеннолетний.

4 января в Киевской области умерла 22-летняя девушка, которая была ранена в результате массированной атаки российских дронов.

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