Атака дронами по Украине: сколько беспилотников сбили Силы ПВО

Сбиты 14 вражеских БпЛА, 16 беспилотников-имитаторов – локационно потеряны, без последствий.
В течение текущих суток – с 11:00 4 января – противник атаковал Украину 30-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в соцсетях и рассказали, сколько вражеских беспилотников было уничтожено.
"По состоянию на 20:00 сбиты 14 вражеских БпЛА, 16 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Держим небо! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.
Напомним, в результате атаки беспилотников по Киевской области 3 января погиб водитель грузовика, которому было всего 26 лет. Четыре человека получили травмы, среди них несовершеннолетний.
4 января в Киевской области умерла 22-летняя девушка, которая была ранена в результате массированной атаки российских дронов.
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