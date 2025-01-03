Атака "Шахедів" по Київщині: усе, що відомо про руйнування і постраждалих

У Броварському районі під час нічної ворожої атаки дронів загинув водій вантажівки, йому було 26 років. На Фастівщині постраждала 23-річна дівчина — у неї поранення в живіт, за її життя борються лікарі.

Ще троє постраждалих, зокрема й 16-річний хлопець, у Білоцерківському районі. Там внаслідок падіння уламків "Шахеда" постраждало майже два десятки будинків.

Репортаж звідти — кореспондента ТСН Івана Воробйова. Вибиті шибки в будинках, понівечені паркани, уламки та обірвані дроти на дорозі. Майже половина будівель на цій вулиці у середмісті Білої Церкви зазнали різних пошкоджень.

Атака "Шахедів" по Київщині / Скриншот із відео ТСН





“Шахеди” атакували Білу Церкву ближче до ранку. Від падіння уламків збитого дрона тут постраждали 14 приватних будинків, два з них зруйновано майже повністю. Постраждало три людини, зокрема й підліток. На щастя, без загиблих.

Пані Надія зі сльозами на очах дивиться на свій майже вщент зруйнований будинок. Саме на нього впали уламки збитого “Шахеда”. Жінка й досі оговтується від пережитого. У цьому будинку вона прожила все життя, розповідає жінка. В момент падіння збитого дрона вся родина спала. Аж раптом почули сильний гуркіт. Розгублені та поранені вони поспіхом вибрались з будинка, згадує Надія. Через загрозу повної руйнації хати рятувальники не пускають родину навіть забрати вцілілі речі. Де житимуть тепер, ще не знають. Головне, каже пані Надія, що дивом залишились живі.

Атака "Шахедів" по Київщині / Скриншот із відео ТСН

“Наче землетрус і сиплеться щось. Взагалі жах якийсь, ми всі спали. Я не зрозуміла, кажу, діти, що це? В онука ногу розсікло, він в крові увесь. В зятя теж. А я не пойму шо, чи це землетрус, чи що воно. Оце таке горе. Але дякувати сусідам — всі поприбігали. Хто валідол, хто що, підтримував. Люди в нас дуже хороші, дякую всім”, — каже жінка.

За мить на місці падіння уламків були правоохоронці, рятувальники та медики, розповідають постраждалі. Першу допомогу їм надали на місці.

Атака "Шахедів" по Київщині / Скриншот із відео ТСН

Після проведення слідчих заходів та фіксації злочину правоохоронцями за роботу взялися комунальники. Разом із місцевими мешканцями вони прибирають уламки та закривають плівкою вибиті шибки. В цей час енергетики разом із газовиками відновлюють електро- та газопостачання.

Наразі представники спеціальної комісії від міськради разом із слідчими обходять всі будинки у пошуках руйнувань, фіксують їх та складають акти огляду пошкоджень, аби постраждалі змогли отримати компенсацію від держави.

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