Удар по околицях Чернігова: куди влучив ворог (фото)

У п’ятницю, 3 січня, внаслідок масованого російського удару по Чернігову зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі. Станом на 18:30 відомо про одну загиблу людину та чотирьох поранених.

Про це повідомили у Нацполіції, опублікувавши фото з місця терористичної атаки ворога.

“Рятувальна операція триває. Поліцейські надають допомогу мешканцям постраждалого житлового масиву, документують наслідки ворожої атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що увечері 3 січня у Чернігові пролунав вибух. У цей час в Україні була оголошена повітряна тривога. Потім очевидці повідомили про ще два вибухи, які пролунали у місті. Згодом у Чернігівській ОДА повідомили про одного загиблого та поранених.

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