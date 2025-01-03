Удар по окрестностям Чернигова: куда попал враг (фото)

В пятницу, 3 января, в результате массированного российского удара по Чернигову подверглись повреждениям жилые дома в частном секторе. По состоянию на 18:30 известно об одном погибшем человеке и четырех раненых.

Об этом сообщили в Нацполиции, опубликовав фото с места террористической атаки противника.

“Спасательная операция продолжается. Полицейские оказывают помощь жителям пострадавшего жилмассива, документируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов", — говорится в сообщении.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 3 января в Чернигове раздался взрыв. В это время в Украине была объявлена воздушная тревога. Затем очевидцы сообщили о еще двух взрывах, которые прогремели в городе. Впоследствии в Черниговской ОГА сообщили об одном погибшем и раненых.

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