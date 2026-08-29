Новое наступление на Киев: эксперт оценил, есть ли у Путина войска для прорыва

Разведка узнала о новых планах наступления РФ / © ТСН.ua

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Слухи о вероятном наступлении российских кафиров на северные регионы Украины активно распространяются в информационном пространстве еще с мая этого года. В настоящее время эксперты подтверждают, что военно-политическое руководство РФ действительно рассматривает несколько сценариев давления на Черниговскую и Киевскую области.

Такое мнение высказал военный аналитик Денис Попович в эфире Radio NV.

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Варианты наступления и буферная зона

По словам эксперта, на столе у российского командования лежит не менее пяти возможных вариантов действий на северном направлении. Среди них рассматривается простое отвлечение внимания, создание буферной зоны, а также наиболее радикальный сценарий, предусматривающий конкретную операцию по продвижению и полному окружению украинской столицы.

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Аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день наиболее приоритетным для врага выглядит именно создание буферной зоны с определенным углублением на территорию Черниговщины для усиления давления на Киев. В то же время он успокоил украинцев, объяснив, что у России нет свежих и свободных сил для организации такого масштабного наступления, поскольку все ее имеющиеся резервы полностью задействованы в боях за Донецкую область.

Вступит ли Беларусь в открытую войну

Отдельно эксперт прокомментировал постоянные маневры, развитие логистических путей и мобилизационные движения на территории соседней Беларуси. Он пояснил, что Александр Лукашенко таким образом пытается продемонстрировать свое пребывание в фарватере российской политики, поскольку его страна полностью зависит от Москвы и встроена в ее систему.

Местные заводы активно работают в интересах российского военно-промышленного комплекса, хотя в последнее время возникают проблемы с оплатой заказов из-за экономических затруднений в РФ. В то же время аналитик убежден, что Минск до последнего будет избегать прямого военного столкновения.

«Концентрировать непосредственно белорусские войска против Украины и начинать войну Беларуси против Украины, чего очень хочет Путин, это последнее, что сделает Лукашенко. Он этого не хочет», - подчеркнул Денис Попович.

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Он добавил, что вероятность повторного предоставления белорусской территории для ударов всегда существует, однако там нет достаточного количества российских войск для повторения наступательной операции образца 2022 года.

Данные украинской разведки

Накануне замглавы Офиса президента Павел Палиса также подтвердил, что военное руководство России получило задачу спланировать наступление на Киев и Чернигов. Украинская разведка верифицировала информацию из нескольких источников о том, что враг готовит подобную операцию в нескольких вариантах, однако создание реальных наступательных группировок на этих направлениях не фиксируется.

По словам чиновника, Генеральный штаб ВСУ уже проработал все потенциальные сценарии реагирования, обороны и противодействия возможным замыслам противника. В то же время он акцентировал внимание на том, что речь идет исключительно о планировании и разработке возможных сценариев , а не о непосредственном начале наступательной операции.

Согласно разведывательным данным, оккупанты до сих пор питают надежду создать так называемую буферную зону в Харьковской, Сумской и частично Черниговской областях на глубину до двадцати километров. Это желание прежде всего связано с стремительным развитием технологий, поскольку тактико-технические характеристики беспилотников постоянно совершенствуются, что требует от врага отодвигать зону поражения все дальше от своих границ.

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