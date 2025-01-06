Ворог просунувся на кількох ділянках фронту - DeepState

Протягом минулої доби ворог просунувся в районі кількох населених пунктів на лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

"Ворог просунувся в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерал ЗСУ розповів, які напрямки фронту є пріоритетними для росіян 2025 року.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітики розповіли про очікуваний розвиток подій на фронті.

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