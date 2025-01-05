Які напрямки фронту є пріоритетними для росіян 2025 року: генерал ЗСУ розповів

Росіяни розглядають Покровськ як ключову точку для реалізації подальшого плану щодо захоплення Донецької області та просування вглиб регіону.

Росія наразі спрямувала основні зусилля на дві ділянки фронту: Покровський напрямок на Донеччині та Курську область РФ, частину якої утримують українські Сили оборони з серпня 2024 року.

Про це 5 січня в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів Микола Маломуж, генерал армії України та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

За його словами, Покровськ росіяни розглядають як ключову точку для реалізації подальшого плану щодо захоплення Донецької області та просування вглиб регіону. Водночас утримання українськими силами частини Курської області підриває престиж Путіна.

"На ці пріоритети вони кидають усі свої сили, не рахуючись із людськими втратами. Але Покровськ вони вважають вузловим форматом, який розв’яже їм руки з реалізації завдання захоплення всієї Донецької області. Далі в них у планах Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ”, — зазначив генерал.

Також читайте Ворог планує велике оточення для української армії — експерт

На Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат: щодня гинуть або отримують поранення від 380 до 660 російських військових. Водночас у російських підрозділах гостро відчувається дефіцит навіть старої бронетехніки – танків, БТР, БМП та інших видів.

“На початок війни у росармії в строю було приблизно 8 тисяч танків. За цей період війни ми вже знищили майже 10 тисяч. Це величезні втрати. І левова частина втрат сьогодні припадає на Покровський напрямок. Тому вони не ризикують направляти бронетехніку на атаки, а живу силу — можна, ще частково є”, — пояснив Маломуж.

Нагадаємо, що росіяни в Покровську намагаються уникати міських боїв, проте просочуються малими піхотними групами. Окупанти переривають комунікації та логістичні ланцюжки Сил оборони України.