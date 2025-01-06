Російські війська сунуть на Покровськ: що відбувається в місті

У Покровську Донецької області все ще перебувають 7300 жителів. Зараз люди їдуть з міста повільніше, ніж раніше. Втім, безпекова ситуація погіршується.

Про це заявив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі "Суспільного".

За його словами, російські війська обстрілюють місто з артилерії, КАБів, FPV-дронів. Удари БпЛА завдали значної шкоди комунальній техніці, зокрема сміттєвозам і водовозкам. Такі атаки тривають уже сім тижнів, каже Добряк.

Незважаючи на це, в Покровську залишилося кілька магазинів та аптек. Також працюють співробітники територіального центру, які намагаються переконати літніх людей виїхати з громади. Комунальники продовжують вивозити сміття, функціонує ритуальна служба.

Очільник МВА Сергій Добряк також розповів, що в деяких районах міста, де це можливо, комунальники намагаються консервувати будівлі. Втім, основна їхня діяльність зосереджена в Родинському та населених пунктах, де безпекова ситуація дає змогу працювати.

Нагадаємо, наступ РФ на Покровськ триває. Покровський напрямок залишається одним з найінтенсивніших протягом останніх тижнів.

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