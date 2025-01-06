Російські війська сунуть на Покровськ: що відбувається в місті

Окупанти активно обстрілюють місто.
У Покровську Донецької області все ще перебувають 7300 жителів. Зараз люди їдуть з міста повільніше, ніж раніше. Втім, безпекова ситуація погіршується.
Про це заявив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі "Суспільного".
За його словами, російські війська обстрілюють місто з артилерії, КАБів, FPV-дронів. Удари БпЛА завдали значної шкоди комунальній техніці, зокрема сміттєвозам і водовозкам. Такі атаки тривають уже сім тижнів, каже Добряк.
Незважаючи на це, в Покровську залишилося кілька магазинів та аптек. Також працюють співробітники територіального центру, які намагаються переконати літніх людей виїхати з громади. Комунальники продовжують вивозити сміття, функціонує ритуальна служба.
Очільник МВА Сергій Добряк також розповів, що в деяких районах міста, де це можливо, комунальники намагаються консервувати будівлі. Втім, основна їхня діяльність зосереджена в Родинському та населених пунктах, де безпекова ситуація дає змогу працювати.
Нагадаємо, наступ РФ на Покровськ триває. Покровський напрямок залишається одним з найінтенсивніших протягом останніх тижнів.
Читайте також:
- Військовий повідомив, чому на Покровському напрямку не вдається зупинити окупантів
- Аналітики повідомили, на скільки просунулися ЗСУ під час нового наступу на Курщині
- ТЦК можуть мобілізувати навіть заброньованих працівників: яка причина