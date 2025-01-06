Российские войска наступают на Покровск: что происходит в городе

В Покровске Донецкой области находится 7300 жителей. Сейчас люди уезжают из города медленнее, чем раньше. Впрочем, ситуация с безопасностью ухудшается.

Об этом заявил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире "Суспільного".

По его словам, российские войска обстреливают город из артиллерии, КАБов, FPV-дронов. В частности, удары БпЛА нанесли значительный ущерб коммунальной технике. В частности, мусоровозам и водовозкам. Такие атаки длятся уже семь недель, говорит Добряк.

Несмотря на это, в Покровске осталось несколько магазинов и аптек. Также работают сотрудники территориального центра, которые пытаются убедить пожилых людей уехать из общины. Коммунальщики продолжают вывозить мусор, функционирует ритуальная служба.

Глава МВА Сергей Добряк также рассказал, что в некоторых районах города коммунальщики пытаются консервировать здания, где это возможно. Впрочем, основная их деятельность сосредоточена в Родинском и населенных пунктах, где ситуация с безопасностью позволяет работать.

Напомним, наступление РФ на Покровск продолжается. Покровское направление остается одним из самых интенсивных в последние недели.

Читайте также:

Украинские бойцы показали эффектные кадры по Покровскому направлению