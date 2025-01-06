ТЦК могут мобилизовать даже забронированных работников: какая причина

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получили право аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, которые ранее были забронированы.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Александр Федиенко.

"Получил ответ по поводу мобилизации забронированного работника. Теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания, что он был забронирован", – подчеркнул он.

Такая практика, говорит нардеп, уже зафиксирована, в частности, в Николаевском областном центре комплектования, который, как отмечается, "действует в пределах действующего законодательства". По словам Федиенко, проблема состоит в том, что теперь такого человека демобилизовать невозможно.

Депутат объясняет: предприятия могут поставить зарплату "хоть сто тысяч", но даже это не дает гарантии, что работника удастся обезопасить от мобилизации.

Федиенко говорит, что на всех совещаниях неоднократно обсуждалась проблема манипуляций с бронированием военнообязанных, но есть и другая ситуация, когда даже при наличии бронирования ТЦК не вносит информацию о нем в систему "Оберег". Как результат – мобилизуют даже тех работников, которые имели законно оформленную отсрочку.

"А я так понимаю, что приказы министерства экономики, конечно, для них не приказы", – добавил нардеп.

Напомним, по информации Washington Post, Украине в 2024 году удалось мобилизовать 200 тысяч человек. Украинские военные, которые разговаривали с журналистами издания на условиях анонимности, критикуют власти за "медленную и несогласованную мобилизационную кампанию".

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