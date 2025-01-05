Сколько украинцев мобилизовали в 2024 году: Washington Post узнала цифры

В издании отмечают, что ряды украинских воинов становятся все более истощенными и неспособными отразить российское давление.

Украине в 2024 году удалось мобилизовать 200 тысяч человек.

Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников.

"Украинские и западные официальные лица подсчитали, что Киев в конце концов призвал около 200 000 новобранцев", – говорится в статье.

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Украинские военные, разговаривавшие с журналистами издания на условиях анонимности, критикуют власть за "медленную и несогласованную мобилизационную кампанию".

Многие также сказали, что им приходится вкладывать собственные деньги или они зависят от гражданских волонтеров для такого оборудования, как беспилотники и транспортные средства.

В прошлом году украинский парламент принял новые мобилизационные меры, снизившие минимальный возраст мобилизации до 25 лет. Но военнослужащие заявили, что призыв пришел слишком поздно, когда части уже были серьезно некомплектованы после месяцев без замен. По их словам, дезертиров тоже стало больше, потому что люди больше не идут воевать добровольно.

"Когда я только ушел в армию, ситуация была плохая, — рассказывает 27-летний пехотинец 35-й бригады Александр. "Но сейчас, для нового человека, ситуация настолько плоха, что я не осуждаю никого, кто дезертирует".

Некоторые солдаты сказали, что они смирились с реальностью, что поддержка оружия Западом уменьшилась и, вероятно, такая ситуация будет продолжаться.

Для этой статьи WP взяла интервью у украинских солдат из шести разных бригад, воюющих на востоке Украины. Многие скептически относились к тому, что Путин согласится на прекращение огня. Защитники признают, что у россиян есть инициатива, и опасаются, что Зеленскому придется пойти на болезненные уступки. Другие выразили обеспокоенность, что даже если бои прекратятся в этом году, Россия может просто напасть снова в будущем.

"Скажем откровенно, сейчас ситуация хуже, чем в начале полномасштабного вторжения", — сказал 33-летний Тарас, капитан и командир роты 35-й бригады. "О чем мы сейчас можем договариваться?" Мы можем только кивать головами и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, очевидно, будет то, что нам не нравится".

Ранее президент Зеленский отреагировал на сигналы других лидеров о снижении мобилизационного возраста.

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