Монахиня из Бразилии стала самым взрослым человеком в мире: сколько ей исполнилось

Согласно данным, она может быть последним живым человеком, родившимся в 1908 году.

После смерти японки Томико Итоки титул старейшего человека в мире перешел к бразильянке Инах Канабарро Лукас. Ее возраст составляет 116 лет и 210 дней.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Инах родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франсиско-де-Ассис, Бразилия. Несмотря на слабое здоровье в детстве, она прожила долгую жизнь, посвященную служению. В 16 лет Канабарро приняла обет и стала монахиней.

В 1930 году Инна вернулась в Бразилию, где работала учительницей португальского языка и математики в школах разных городов. Ее карьера завершилась в Порту-Алегри в 1980 году. В 2018 году, когда ей исполнилось 110 лет, женщина получила апостольское благословение от Папы Франциска.

Инах Канабарро Лукас является второй старейшей монахиней в истории после Люсиль Рендон, умершей в 118 лет. Согласно данным, он может быть последним живым человеком, родившимся в 1908 году.

Напомним, 55-летняя Хильде Досогне из Бельгии недавно установила новый мировой рекорд по количеству марафонов подряд, пробежав 366 полных марафонов (более 15 км) 2024 года.