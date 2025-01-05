Курс валют на 6 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 6 января. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 5 копеек и составляет 42,08 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,08 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,33 (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,14 (+/-0 коп.)

Ранее речь шла о том, что гривна обваливается на глазах. Эксперты прогнозируют непростую неделю для курса валют. Что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты? Чего ждать от курса на неделе – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Читайте также: