Курс валют в Украине: эксперты прогнозируют обвал гривны — сколько скоро будет стоить доллар

Главной новостью на финансовом рынке стало увеличение Нацбанком учетной ставки, то есть процента, под который НБУ кредитует коммерческие банки, с 13% до 13,5% годовых. Последний раз Нацбанк изменил учетную ставку полгода назад, уменьшив ее с 13,5% до 13%. Также регулятор сумел удержать и официальный, и средний курс как безналичного, так и наличного доллара ниже 42 гривен. Несмотря на это, прогнозы финансовых аналитиков пессимистические – не исключено, что вскоре нас ожидает значительное подорожание доллара, которое может стать шоком для украинцев.

Действительно ли нынешняя контролируемая девальвация гривни может смениться неконтролируемой, сколько будет стоить доллар, наконец чего ожидать от курса на неделе от 16 до 22 декабря и что выгоднее – доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Неделю с 9 по 15 декабря наличный доллар начал заметным подорожанием и, казалось бы, все ясно: рубеж в 42 гривны за доллар будет быстро преодолен, и курс пойдет дальше. Однако в четверг, 12 декабря, восходящий тренд сменился противоположным. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс продажи наличного доллара достиг максимума 41,98 грн и пошел вниз, хотя и незначительно, на 4 коп. На воскресенье, 15 декабря, курс был 41,95 грн/доллар, то есть за неделю доллар подорожал в продаже в среднем на 15 коп. В покупке доллар в течение недели колебался от 41,30 до 41,43 грн, а в воскресенье подорожал до 41,46 (+16 коп. за неделю).

Между тем немало комбанков продавало доллар по 42 гривны за единицу и дороже, и спрос на валюту со стороны населения имел место. Самая высокая цена продажи доллара была 42,10 грн (0 коп. в неделю), самая низкая 41,74 грн/доллар (+10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,67 грн (+7 коп.).

Курс наличного евро был практически стабилен в продаже: 44,36-44,38 грн/евро и колебался в покупке в коридоре 43,60-43,70 грн/евро. К концу недели курс снизился до 44,24 грн/евро в продаже (-10 коп.) и до 43,58 в покупке (-2 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в течение недели то рос, то снижался, однако колебания были незначительными, в пределах 10 коп.. Максимальный курс продажи был 41,83 грн/доллар, минимальный – 41,75. Курс покупки – соответственно 41,78 и 41,73 грн/доллар. Однако в воскресенье началось заметное удорожание в продаже до 41,95 грн/доллар (+22 коп. за неделю). В покупке курс был 41,82 (0 коп. в неделю).

Евро в понедельник, 9 декабря, ситуативно подорожало на 10 коп. в продаже и покупке – согласно 44,38 и 44,27 грн/евро, однако в дальнейшем только подешевел. На воскресенье, 15 декабря, курс был соответственно 44,24 (-14 коп. за неделю) и 44,05 грн/евро (-22 коп. за неделю).

Нацбанк в течение недели плавно повышал курс доллара и снижал курс евро, тренд поменялся только в пятницу, 13 декабря. Для доллара курс изменился за неделю с 41,44 до 41,69 грн/доллар, для евро – с 43,86 до 43,70 грн/евро.

На понедельник, 16 декабря, регулятор установил курс доллара 41,61 грн/доллар (+17 коп. в неделю), курс евро 43,74 грн/евро (-12 коп.).

Соотношение доллар/евро уменьшилось за неделю с 1,06 до 1,05 доллара за евро.

Андрей Шевчишин назвал два фактора, по которым доллар прекратил дорожать: это увеличение учетной ставки, а главное – рекордные продажи валюты Нацбанком на межбанковском рынке.

"Как сообщила Госслужба статистики, по итогам ноября инфляция ускорилась и достигла 11,2% годовых, это на 1,5% выше, чем прогнозировали аналитики НБУ, – анализирует Андрей Шевчишин. – А впереди декабрь, который традиционно является инфляционным месяцем. Напомню, за уровень инфляции отвечает Нацбанк, поэтому вырисовывается логическая цепочка: высшая учетная Но в Украине по определенным причинам эта так называемая монетарная трансмиссия работает недостаточно. Второй рычаг для замедления инфляции – укрепление гривны. Поэтому регулятор одновременно с повышением учетной ставки применил быстродействующий фактор: он увеличил продажу валюты на межбанке до рекордных за последние восемь недель 785 млн долларов. В итоге курс на межбанке, достигнув 41,78 грн/доллар, пошел вниз, потянув за собой курс на наличном рынке. То есть регулятор для торможения инфляции "сжег" часть золотовалютных резервов, выросших за ноябрь на 9%, почти до 40 млрд долларов".

Чего ждать от курса валют

Прогнозы экспертов совпали: курс наличного доллара вскоре снова пойдет вверх и к концу года наконец-то превысит в среднем 42 гривны. А вот насколько вырастет цена американской валюты – мнения специалистов разнятся. Однако речь не идет о том, что контролируемая Нацбанком девальвация гривны может стать неконтролируемой.

Олег Пендзин самый пессимистический: он считает, что средний курс 42+ грн/доллар станет реальностью в последней декаде декабря, а то и "под елку". По мнению эксперта, скачок может быть в пределах 50 коп. и это не предел. Дальнейший рост курса продолжится в январе, когда начнется новый финансовый год, и показатели годовой инфляции в 2025 году, которая в текущем году сдерживает относительно дешевый доллар, временно отойдут на второй план.

"На неделе с 16 по 22 декабря официальный курс гривны может вырасти еще на 20 коп., до 41,80 грн/доллар, это в дальнейшем приведет к удорожанию наличного доллара в среднем выше 42 грн, – предположил Олег Пендзин. – Считаю, что учетную ставку нужно было повышать на 2%, до 15% годовых, тогда был бы заметен эффект по сдерживанию роста курса гривны".

По прогнозу Андрея Шевчишина, регулятор скорее всего продолжит политику сдерживания девальвации гривны. И одно но…

"На межбанковском рынке спрос растет, по последним данным, он увеличился на 15%, а предложение валюты, наоборот, уменьшилось на 1%, это, очевидно, толкает курс вверх, – анализирует Андрей Шевчишин. – Неожиданно к концу дня минувшей пятницы, 13-го, межбанк "выстрелил" ростом и закрылся почти на недельном максимуме (41,78 грн/доллар). Не исключена попытка межбанка с 16 декабря подобраться к 41,9-42 грн/доллар, а наличный рынок может закрепиться выше 42 грн/доллар".

Самый оптимистичный прогноз Андрея Забловского. Эксперт говорит, что с 16 по 22 декабря курс доллара на межбанке удержится в коридоре 41,60-41,80 грн., а наличный курс может лишь на короткое время превысить 42 грн.

"На следующей неделе будем наблюдать курсовые качели, а межбанк будет тестировать новый уровень в 42 грн/доллар, — считает Андрей Забловский. — Удастся ли его преодолеть — пока не прогнозирую. Вообще девальвация гривны будет растянута во времени".

Продавать или покупать валюту

Эксперты единодушны в вопросе продажи валюты: этого не стоит делать без крайней необходимости. Относительно приобретения сейчас долларов, евро и т.п. мнения разные.

Олег Пендзин отмечает, что сбережения лучше не только сохранять от обесценения, но и приумножать.

"Лучше всего для этого подходят облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Доллар в наличных не даст такого уровня дохода за счет роста курса, хотя он и подорожает. Гривневые депозиты в следующем году вряд ли превысят уровень инфляции. Механизм таков: средства, которые можно не тратить, сразу вкладываем в ОВГЗ, а гривневые депозиты по истечении срока их действия переводим в ОВГЗ. Для желающих это сделать впервые подробную консультацию можно получить, например, в банках, которые занимаются размещением ценных бумаг", – разъяснил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин сообщил, что по данным НБУ, физические лица за последнюю неделю увеличили примерно на 20% объемы покупки и продажи валюты.

"Одни усиленно покупают доллары, другие усиленно продают, очевидно готовятся к рождественским и новогодним праздникам, — считает Андрей Шевчишин. – Нам интереснее тренд на покупку валюты, потому что, очевидно: украинцы по-прежнему считают доллар самым надежным средством сохранения сбережений. В определенной степени это верно, ведь валютная наличность на руках оберегает от неожиданностей с курсом. Главное – чтобы она хранилась в надежном месте".

Андрей Забловский говорит, что спрос на ОВГЗ растет, и львиная доля покупателей – юридические структуры. Впрочем, физические лица за последний месяц увеличили портфель ОВГЗ на 8,5%.

"Население держит в ОВГЗ 72,73 млрд грн, а в депозитах – 1 трлн 186 млрд грн, прирост за ноябрь 1,1%, – привел цифры эксперт. – Это значит, что доля ОВГЗ в портфеле инвестиций рядового украинца составляет всего 6%. Причины разные – нежелание выходить из зоны комфорта, осваивать новые инвестиционные инструменты, отсутствие достаточной суммы для приобретения ОВГЗ. Потому что заниматься этим вопросом стоит, имея на руках не менее 25-30 тысяч гривен, иначе, как говорят в народе, шкурка выделки не стоит".

Эксперт добавил, что, по данным Нацбанка, украинцы купили в текущем году более 10 млрд долларов наличными.

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