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Курс валют на 16 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 16 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на понедельник, 16 декабря. / Фото: УНИАН

Гривна укрепилась по отношению к американскому доллару.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 16 декабря. Стоимость доллара снизилась. Евро и злотый выросли в цене.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,60 (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,70 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,25 (+3 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщал, каким будет курс доллара в середине декабря. По его словам, НБУ не заинтересован в значительной девальвации гривны. Поэтому не стоит ожидать глобальных изменений даже несмотря на постепенное повышение курса.

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