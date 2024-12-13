Курс валют на 16 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к американскому доллару.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 16 декабря. Стоимость доллара снизилась. Евро и злотый выросли в цене.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,60 (-5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,70 (+3 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,25 (+3 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщал, каким будет курс доллара в середине декабря. По его словам, НБУ не заинтересован в значительной девальвации гривны. Поэтому не стоит ожидать глобальных изменений даже несмотря на постепенное повышение курса.