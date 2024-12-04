В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

Ставки будут рассчитываться не в гривнах, а в евро.

Верховная Рада приняла в целом закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Следовательно, в Украине цены на существенно возрастут.

Об этом сообщил нардеп "Голос" Ярослав Железняк.

"В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн. Может больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС", — проинформировал депутат.

Совет одобрил в целом закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Ф= / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

По закону, в 2025 году увеличат специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% — от 47 до 58 евро за 1000 штук. Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% – от 63,45 до 78 евро за 1000 штук.

Кроме того, ставки будут рассчитываться не в гривнах, а в евро.

Как сообщалось, в конце ноября комитет ВР поддержал повышение акцизов на сигареты. Законопроект, в частности, предусматривал постепенный рост в течение четырех лет размеров ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой Евросоюза 2011/64.

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