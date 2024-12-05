Обрушился ли фронт в Украине: Братчук сделал заявление

На фронте действительно сложно, но говорить о катастрофе пока не стоит.

Об этом заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, сообщает "Мы-Украина".

"Когда говорят об обвале фронта, то это нужно посмотреть на ситуацию в Сирии. Обвал там очень ярко показан армией асадитов, которые покидают технику и там вообще линия фронта исчезла, потому что продолжается наступление. Вот это прорыв и обвал. У нас, не смотря на тактические потери, этого всего не наблюдается", — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что если в ближайшие месяцы не будет решений, ситуация достигнет точки невозврата. Такое мнение высказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинского ОО "Вернись живым" Николай Белесков.

Издание The Washington Post пишет о том, что видения абсолютной победы Украины бледнеют. Становится легче представить перспективу, когда Украина согласится на компромисс с РФ – уступит территорию в обмен на гарантии безопасности от Запада.

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