Видение абсолютной победы Украины бледнеет – The Washington Post

Становится легче представить перспективу, когда Украина согласится на компромисс с РФ – уступит территорию в обмен на гарантии безопасности от Запада.

Мрачная реальность войны в Украине может породить сценарий, по которому Россия в значительной степени добьется своего. Видение абсолютной победы Украины бледнеет.

Об этом говорится в статье издания The Washington Post.

Автор публикации напомнил, что когда-то президент США Джо Байден сформулировал успешную защиту Украины как отказ от мира, "где сила имеет право". Но, отмечается в статье, к следующему году мрачная реальность войны может породить сценарий, по которому Россия в значительной степени добьется своего.

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"Войска Киева отчаянно пытаются удержать линию на востоке страны, но на некоторых участках теряют позиции. Видение абсолютной победы бледнеет. Западная поддержка тоже падает", – говорится в материале.

Как отметил аналитик Анатоль Ливен, западная промышленность не может производить столько артиллерийских снарядов, сколько нужно Украине.

"США не могут обеспечить достаточное количество систем противовоздушной обороны для Израиля и Украины и сохранить достаточно для возможной войны с Китаем. И прежде всего НАТО не может производить больше солдат для Украины", — добавил аналитик.

По мнению автора статьи, становится легче представить перспективу, когда Украина согласится на компромисс с Россией – уступит территорию в обмен на определенные гарантии безопасности со стороны Запада. Это привело бы к несчастливому миру, который годами волновал бы политику Европы.

Напомним, издание The Economist в своей статье отметило, что Украина сейчас борется за выживание, а не за победу. В то же время, США больше не смогут оказывать Киеву военную помощь без принятия на себя серьезных рисков.

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