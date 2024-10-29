Украина сейчас проигрывает на поле боя: нардеп описал главные проблемы

Украина проигрывает на поле боя на данный момент в плане того, что у врага есть преимущество в ресурсах и он наступает. Кроме того, у Украины нет устойчивой обороны.

Об этом секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко заявил в эфире "Радио Свобода".

Как отметил народный избранник, в том, что Украина сейчас проигрывает на фронте, есть много факторов.

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"На данный момент мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник преобладает нас ресурсами и наступает. И у нас нет устойчивой обороны. К сожалению, много факторов – это и ошибки в управлении, и вопросы отсутствия нормального количества ресурса. А мы с начала войны не были им обеспечены более чем на 50%", – объяснил Костенко.

Он добавил, что у России всегда преимущество в этом.

Политик также заявил о проблемах с "вовремя вырытыми фортификациями". Он подчеркнул – если эти вопросы сейчас не начать "решать конкретно, то ситуация хуже может быть".

В то же время, как подчеркнул Костенко, не стоит говорить, что Украина уже проиграла на поле боя, ведь армия РФ "просто имеет инициативу и преимущество".

"Таким образом, последствия в войне, когда ты имеешь инициативу и преимущество, ты наступаешь, ты побеждаешь. Но это не трагедия. Это говорит о том, что мы должны вносить изменения. В частности, в систему управления, о которой все говорят", — объяснил нардеп.

Он добавил, что в Украине была эффективная система управления оперативно-стратегическими и оперативно-тактическими группировками войск. Сейчас даже оккупанты поняли, что следует переходить на соединения, объединения, корпуса, делегировать больше полномочий на эти структуры.

"Это важный вопрос, который если не решить, то это может закончиться трагически", – подчеркнул Костенко.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт на Донбассе "посыпался". Враг зашел в Селидово и закрепляется там.

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