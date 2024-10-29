Фронт на Донбассе "посыпался": генерал Марченко объяснил причину (карта)

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, причина – в нехватке боеприпасов, вооружения и людей, а также в разбалансировании управления.

Фронт на Донбассе "посыпался".

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в комментарии политику и блоггеру Бориславу Береге.

"Это не военная тайна. В Селидово зашли россияне и там закрепляются. Думаю, что в ближайшее время обойдут его кольцом и захватят полностью, что даст им тактический выход на Покровск", – отметил он.

Карта продвижения россиян на востоке

По словам генерала Марченко, причина – в нехватке боеприпасов, вооружения и людей, а также в разбалансировании управления.

"Почему это произошло? Скорее всего, во-первых, это недостаток боеприпасов, вооружения. Во-вторых, это люди. Нет людей, нет пополнений. Люди очень-очень устали. Они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. Ну, и третье – это разбалансирование управления. То есть то, что сейчас происходит, я скажу, что так не должно быть точно", – подытожил Дмитрий Марченко.

Напомним, оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Донбассе.

Россияне активно продвигаются в Донецкой области

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