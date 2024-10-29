Фронт на Донбасі "посипався": генерал Марченко пояснив причину (мапа)

За словами генерал-майора Дмитра Марченка, причина – у нестачі боєприпасів, озброєння та людей, а також розбалансуванні управління.

Фронт на Донбасі "посипався".

Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко у коментарі політику та блогеру Бориславу Березі.

"Це не військова таємниця. У Селидове зайшли росіяни і там закріплюються. Думаю, що найближчим часом обійдуть його кільцем і захоплять повністю, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ", – зазначив він.

Мапа просування росіян на сході

За словами генерала Марченка, причина – у нестачі боєприпасів, озброєння та людей, а також розбалансуванні управління.

"Чому це відбулося? Скоріш за все, по-перше, це нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, це люди. Нема людей, нема поповнень. Люди дуже-дуже-дуже зморені. Вони вже просто не витягують ті фронти, на яких перебувають. Ну, і третє – це розбалансування управління. Тобто те, що зараз відбувається, я скажу, що так не має бути точно", – підсумував Дмитро Марченко.

Нагадаємо, окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донбасі.

Росіяни активно просуваються на Донеччині

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