Почему РФ успешно наступает: военный эксперт дал ответ

Враг четко определил, в чем он значительно сильнее нас в этой войне, и на основе этой оценки наработал соответствующие изменения в своей стратегии по сравнению с ее начальным этапом, отметил Константин Машовец.

Почему враг успешно продвигается/наступает, а ВСУ не могут его остановить, хотя раньше у них это получалось? Более того, ни одного "проблиска" на какие-то активные, наступательные действия ВСУ сегодня даже не просматривается.

На эти вопросы ответил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По мнению военного аналитика, эта причина кроется в короткой фразе: "изменение всей стратегической парадигмы войны...".

В Facebook Машовец развернуто объяснил свое мнение:

"Если еще проще... Наш противник четко определил то, в чем он значительно сильнее нас в этой войне, и на основе этой оценки, наработал соответствующие изменения в своей стратегии по сравнению с начальным ее этапом. В том числе, непосредственно в сфере планирования, организации и ведения боевых действий

Значительно больше, чем у нас мобилизационный потенциал (соответственно, способность развернуть действующую против Украины группировку с преобладающими, в первую очередь, численно параметрами, по сравнению с СОУ, как в отношении личного состава, так и в отношении основных средств ведения войны, в первую очередь – основных типов и образцов ВВТ).

Больший финансово-экономический и промышленно-оборонительный потенциал, позволяющий некоторое время удерживать и обеспечивать полноценное функционирование такой группировки. В том числе, в режиме стратегического наступления...

Внешнеполитический фактор (или, скажем так, "геополитический вес"), который обеспечивается не только фактом наличия у нашего противника ядерного оружия, но и активной успешной деятельности его специальных служб в мире.

Итого, это дает возможность нашему противнику обеспечивать "минимизацию" помощи со стороны мирового общества Украины и в то же время, обеспечивать почти союзнические действия, по отношению к себе, со стороны целого ряда "не последних в мире" государств...

В совокупности все это и привело к изменению подходов (стратегии) к ведению войны со стороны кремля, что и нашло свое отражение и непосредственно, как говорится... на поле боя.

То есть, на оперативном/тактическом уровнях.

От планирования и проведения "глубоких, рассекающих ударов", с продвижением в глубь нашей территории, вдоль основных коммуникаций, которые на начальном этапе войны, заканчивались, для противника, как правило, перерезанием и "террором" его тылов, "обвалом" флангов и в конечном итоге счета – разгромом и уходом его "ударных" группировок" на значительные расстояния (классический пример, в этом отношении – "Киевская наступательная операция", или эпический драп его 1-й танковой армии...), к постоянным позиционным формам организации и ведению боевых действий на протяжении многокилометрового фронта, с постоянным и медленным наступательным давлением на украинские позиции за счет преимущества в живой силе и ВВТ, почти на всех операционных направлениях...

Другими словами, противник не боится обменивать своих людей на территории, более того – он к этому стремится...

Одновременно с этим, Украина, в лице ее высшего военно-политического руководства (в большей степени, конечно, военного), наоборот, почему-то решила избавиться от удачных и достаточно эффективных децентрализованных методов ведения войны, как это было в 2022-м и частично 2023-м годах (ну или, как это называют в западном военном искусстве – оперативной/тактической доктрины ведения боевых действий) и вернулась к банальным постулатам войны "от рубежа до рубежа", согласно канонам старой, доброй советской "военной школы"...

И даже спланировала, организовала и провела, причем, "почти в прямом эфире" (какого черта – до сих пор непонятно), в этой канве неудачное наступление в 2023 году, на одном из операционных направлений.

И теперь пытается, в отличие от удачного, начального этапа войны "оборонять каждый клочок", именно в той стратегической парадигме, которую навязал нам противник...

Результаты этих изменений мы и наблюдаем сейчас...

Я все понимаю, что потеря территорий плохо отражается на политическом имидже власти и в социально-психологическом смысле, на состоянии самого населения. Особенно тогда, когда речь идет о более-менее значительных населенных пунктах или территории...

Но, как оказалось, отказ от асимметричных, децентрализованных форм и методов организации и ведения боевых действий, где, по сути, сам процесс управления скорее напоминает обеспечение взаимодействия между активно маневрирующими мобильными юнитами разного вида и масштаба, в рамках единого замысла и цели, чем управление боевыми действиями путем отдачи боевых приказов в стиле "пойди туда и захвати то и то...", или "стоять до конца" с достаточно "мутными" тактическими или оперативными целями, привело к более глубоким изменениям в структуре войска чем просто "ухудшение его методологии действия"

По сути, ВСУ снова превратились в "мини-СА", с "жестким контролем и субординацией" в боевом управлении, особенно в звене "батальон-бригада", с "планомерным" и "канонически-советским" методом организации и ведения боевых действий, ну разве что... "с дронами".

Ну и конечно, вернулось, вот, всепроникновенное – "потому что, вы***ть".

По-моему, это – ошибка...

Пример…?

Авдеевка, Угледар, Селидово и дальше "по списку"...

Классика жанра – упрямая оборона населенного пункта, обход по флангам, приказ – "стоять до последнего", почти не возвратное перерезание противником тыловых коммуникаций, прорыв с полуокружения...

Ко всему этому, добавляются, скажем так... "не совсем удачные решения" относительно существующей структуры войска, причем, как в функциональной сфере, так и просто... в организационно-штатном отношении. Только одна история с Территориальной обороной, в этом отношении чего стоит. И этот список можно продолжать...

Единственная попытка, выйти из этого "тупика" на оперативном уровне, осуществлена нашим военно-политическим руководством в последнее время... организация и проведение "нелинейной" Курской операции, с вторжением на каноническую болотную территорию – немного улучшила ситуацию (потому что, на самом деле, она этим летом – осенью могла быть куда как хуже, чем прорыв противника к Осколу, падению Угледара и Селидово).

Однако, в общем (стратегическом) смысле это не изменило ситуацию. Российское командование смогло найти силы и ресурсы – "и туда, и сюда". Пока что...

Нужно то же самок изменение стратегической парадигмы в нашу пользу, в первую очередь – за счет системных изменений в управлении ВСУ, как фундамента всех СОУ. Хотя, конечно, и другие пути, например, увеличение объемов военно-технической помощи со стороны союзников – нам не помешают... мягко говоря.

Меня удивляет, что мнение о том, что, так называемые "войны нового типа" не ведутся по канонам и шаблонам "операции Багратион" 1944-го года, еще кому-то непонятно...

Нас, пока, "спасает" тот факт, что кремлевский режим, во многом, оказался симулякром и не таким уж "ресурсно не обозримым", в определенных сферах, как ему самому казалось...

Поэтому это непрерывное давление, в стиле "дайош Берлин", на самом деле, дается ему тяжеловато. И чем дальше – тем степень тяжеловатости для него растет...

Но в смысле, дальнейшего ведения войны, я бы на месте нашего военно-политического руководства не полагался бы исключительно на принцип "они сдохнут раньше, чем сдохнем мы...", ибо этот метод зависим исключительно от внешнего фактора, на который мы, сами по себе, можем воздействовать только ограниченным образом".

Напомним, оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Донбассе.

Россияне активно продвигаются в Донецкой области

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