Зеленский сообщил, когда военные из КНДР начнут участвовать в боевых действиях

Уже 27-28 октября первые военные из Северной Кореи будут использованы Россией в зонах боевых действий на войне в Украине.

Об этом со ссылкой на информацию разведки сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства назвал эти действия "очевидным эскалационным шагом России", а заявил Москвы, раздававшиеся на саммите БРИКС в Казани — "дезинформацией".

"Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира. Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, да и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что диктатор РФ Владимир Путин впервые прокомментировал вступление КНДР в войну. Кремлевский правитель, комментируя фотографии, свидетельствующие о пребывании северокорейских военнослужащих в России, сказал, что снимки – "вещь серьезная".

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