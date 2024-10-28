Военные Северной Кореи в Украине: Джо Байден прокомментировал

Президент США встревожен действиями РФ и КНДР.
Отправка северокорейских солдат в Россию очень опасна, ведь их могут задействовать в войне против Украины.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает AFP.
После того, как действующий глава белого дома досрочно проголосовал на президентских выборах в штате Делавер, его попросили прокомментировать данные размещения солдат КНДР на территории России
"Это очень опасно, очень опасно", – заявил американский лидер.
Напомним, в Пентагоне заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия против сил КНДР, если они вступят в бой против украинских сил.
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