Военные Северной Кореи в Украине: Джо Байден прокомментировал

Отправка северокорейских солдат в Россию очень опасна, ведь их могут задействовать в войне против Украины.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает AFP.

После того, как действующий глава белого дома досрочно проголосовал на президентских выборах в штате Делавер, его попросили прокомментировать данные размещения солдат КНДР на территории России

"Это очень опасно, очень опасно", – заявил американский лидер.

Напомним, в Пентагоне заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия против сил КНДР, если они вступят в бой против украинских сил.

Читайте также:

Разведка Южной Кореи сообщила НАТО о войсках КНДР на Курщине: резкое заявление генсека Рютте