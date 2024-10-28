Курс валют на 29 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар не перестает расти в цене.

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 29 октября. Стоимость доллара выросла, а евро и злотого – уменьшилась.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 41,32 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,69 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,27грн (-1 коп.)

Как сообщалось, в Украине предлагают ввести обязательную накопительную пенсию. Обязательный накопительный взнос составит 1% базы начисления в первый год, 2% – во второй год. С третьего года этот взнос составит 3%. Его будут платить и работники, и работодатели.

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