Курс валют на 29 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар не перестает расти в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 29 октября. Стоимость доллара выросла, а евро и злотого – уменьшилась.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,32 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,69 грн (-2 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,27грн (-1 коп.)
Как сообщалось, в Украине предлагают ввести обязательную накопительную пенсию. Обязательный накопительный взнос составит 1% базы начисления в первый год, 2% – во второй год. С третьего года этот взнос составит 3%. Его будут платить и работники, и работодатели.
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