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Старшая дочь Елены Кравец попозировала топлесс: звездная мама отреагировала

Старшая дочь Елены Кравец попозировала топлесс: звездная мама отреагировала

Маша Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Мария восхитила эстетическими снимками.

Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец похвасталась результатом необычной фотосессии.

По словам Марии Кравец, эта фотосъемка показалась для нее особенной. В частности, потому, что благодаря снимкам она впервые увидела себя с другой стороны. Так, 21-летняя блогерша попозировала в уютной фотостудии в джинсах и серой майке. Это позволило пользователям рассмотреть множество минималистических татуировок на теле девушки.

Маша Кравец / © instagram.com/maarriill
Маша Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Маша Кравец / © instagram.com/maarriill
Маша Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Однако на некоторых фотографиях Маша все же рискнула и обнажилась перед объективом, оставив на себе только джинсы. На кадрах дочь Кравец прикрывает грудь и очаровывает глубоким взглядом.

Маша Кравец / © instagram.com/maarriill
Маша Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Маша Кравец / © instagram.com/maarriill
Маша Кравец / Фото: instagram.com/maarriill
Маша Кравец / © instagram.com/maarriill
Маша Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Похоже, результатом фотосессии была удовлетворена не только Маша, но и ее мама Елена Кравец. Ведущая на своей странице в Instagram сделала репост публикации дочери и призналась, что "иногда не верит, что родила такую удивительную вселенную".

Маша Кравец / © instagram.com/lennykravets
Маша Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Глубиной черно-белых снимков также поразился парень Маши, который сравнил ее с "божеством", и юзеры.

  • Вау! Красотка
  • Звезда!
  • Не передать словами, как это красиво
  • Боже, невероятная

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой, певица Маша ошеломила своим экстравагантным образом на сцене Дворца спорта в Киеве. Юная рок-исполнительница покорила фанатов выступлением на "разогреве" перед концертом мамы.

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