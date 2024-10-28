Старшая дочь Елены Кравец попозировала топлесс: звездная мама отреагировала

Мария восхитила эстетическими снимками.
Старшая дочь актрисы и телеведущей Елены Кравец похвасталась результатом необычной фотосессии.
По словам Марии Кравец, эта фотосъемка показалась для нее особенной. В частности, потому, что благодаря снимкам она впервые увидела себя с другой стороны. Так, 21-летняя блогерша попозировала в уютной фотостудии в джинсах и серой майке. Это позволило пользователям рассмотреть множество минималистических татуировок на теле девушки.
Однако на некоторых фотографиях Маша все же рискнула и обнажилась перед объективом, оставив на себе только джинсы. На кадрах дочь Кравец прикрывает грудь и очаровывает глубоким взглядом.
Похоже, результатом фотосессии была удовлетворена не только Маша, но и ее мама Елена Кравец. Ведущая на своей странице в Instagram сделала репост публикации дочери и призналась, что "иногда не верит, что родила такую удивительную вселенную".
Глубиной черно-белых снимков также поразился парень Маши, который сравнил ее с "божеством", и юзеры.
- Вау! Красотка
- Звезда!
- Не передать словами, как это красиво
- Боже, невероятная
Напомним, недавно дочь Оли Поляковой, певица Маша ошеломила своим экстравагантным образом на сцене Дворца спорта в Киеве. Юная рок-исполнительница покорила фанатов выступлением на "разогреве" перед концертом мамы.
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