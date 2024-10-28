Військові Північної Кореї в Україні: Джо Байден прокоментував

Президент США стривожений діями РФ і КНДР.
Відправлення північнокорейських солдатів до Росії дуже небезпечне, адже їх можуть задіяти у війні проти України.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє AFP .
Після того, як чинний очільник білого дому достроково проголосував на президентських виборах у штаті Делавер, його попросили прокоментувати дані щодо розміщення солдатів КНДР на території Росії
"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно", - заявив американський лідер.
Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти сил КНДР, якщо вони вступлять у бій проти українських сил.
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