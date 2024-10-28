Війська КНДР братимуть участь у війні проти України: що відомо

Північна Корея відправила своїх військових до Курської області на підмогу російським солдатам

Таким, чином північнокорейські військові братимуть участь у війні проти України.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея направила три тисячі своїх військових для підтримання війни проти України. Втім, ця кількість неостаточна..

Президент Зеленський про війська КНДР в Україні

17 жовтня на пресконференції у Брюсселі Володимир Зеленський заявляв, що росіяни мають на меті підготувати близько 10 тисяч північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Згодом, у своєму вечірньому зверненні 26 жовтня він повідомив, що Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. За словами Зеленського. У Москві налаштовані на продовження агресії, і саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво коштом обходу санкцій та взяття у спільники Північну Корею.

Що говорять в Українській розвідці

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у коментарі The War Zone підтвердив наявність військових КНДР у Росії, та зазначив що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців тренуюся на сході країни-агресора.

"Вони будуть готові (воювати в Україні, - ред.) 1 листопада", — сказав TWZ генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Північнокорейські війська використовуватимуть російську техніку та боєприпаси, сказав Буданов. Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями (про це пізніше). Куди підуть залишилися північнокорейські війська, незрозуміло, додав він.

За даними Головного управління розвідки України (ГУР) 27 жовтня найманців з КНДР помітили російські поліцейські. Військових, яких перевозили у цивільних вантажівках, зупинили на трасі “Курск-Воронєж”. У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

Реакція НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте також підтверджує наявність північнокорейських військовослужбовців у Росії, зокрема він зауважив, що їх направляють у Курську область у війні проти України.

Про це він заявив 28 жовтня у штаб-квартирі НАТО за підсумками зустрічі членів Північноатлантичної Ради з високопоставленими представниками національної розвідки Південної Кореї, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні я можу підтвердити, що війська Північної Кореї були відправлені в Росію, і що північнокорейські підрозділи були направлені в Курську область. Таке застосування північнокорейських військ, по-перше, означає суттєву ескалацію у залученні КНДР в російську злочинну війну. По-друге, це є ще одним порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Третє – це є небезпечним розширенням російської війни", - наголосив керівник альянсу Рютте.

Генеральний секретар заявив, що НАТО закликає Росію та КНДР зупинити такі дії негайно. Поглиблення військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю є загрозою для безпеки як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і для євроатлантичної безпеки.

Зауважимо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступить зі спеціальною заявою щодо того, що війська Північної Кореї наразі перебувають на території РФ і можуть бути задіяними у війні проти України.

Нагадаємо, раніше ТСН повідомляло, що видання The Telegraph назвало причини, чому КНДР вирішила вступити у війну Росії проти України

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