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Росія отримує броньовану техніку зі ще однієї країни

Росія отримує броньовану техніку зі ще однієї країни

Росія отримує броньовану техніку, ймовірно, з ОАЕ або Південної Африки / Фото: STREIT Group courtesy photo

Для ЗС РФ була закуплена партія різноманітної бронетехніки невідомого походження на базі Toyota Land Cruiser.

Нещодавні відеоматеріали, поширені в російських соцмережах, схоже, підтверджують нову партію бронетехніки виробництва Streit Group, доправленої армії РФ.

Один із відомих російських військових блогерів під псевдонімом "Военный осведомитель" заявив: "Імовірно, для ЗС РФ була закуплена партія різноманітної бронетехніки невідомого походження на базі Toyota Land Cruiser. Ця бронетехніки можуть бути з ОАЕ чи Південної Африки", пише видання Defence-blog.com.

На відео показано більше 20 автомобілів на базі модифікованих платформ Toyota Land Cruiser і Ford F-550, зокрема моделі Spartan SUT, Cobra і Cougar від виробника Streit Group з ОАЕ.

Відеозаписи з’явилися на тлі посиленого контролю за операціями зі зброєю за участю Росії, оскільки конфлікт в Україні триває. Залишається незрозумілим, чи були транспортні засоби придбані безпосередньо у Streit Group або закуплені через третю країну. Однак Streit Group раніше продавала машини в різні країни і рекламувала ці бронемашини на міжнародних оборонних виставках. Деякі зображення з минулих виставок і запасів, як повідомляється, показують сотні подібних автомобілів.

Нещодавнє прибуття доповнює ряд бронетехніки, яка, як відомо, перебуває в руках Росії. Примітно, що Streit Group має досвід постачання модифікованих броньованих машин, які використовуються приватними військовими підрядниками, такими як Wagner Group. У минулих партнерствах Streit Group співпрацювала з російською Військово-промисловою компанією (ВПК), розробляючи броньовані машини "Кондор"/ВПК-Урал для оперативників Вагнера в зонах конфлікту.

Хоча подробиць про останню поставку мало, ця ситуація підкреслює складності, що тривають на ринку зброї на тлі санкцій і глобальної політики контролю над зброєю.

Нагадаємо, у ГУР надали перелік держав, що допомагають Росії вести війну проти України. Це такі країни, як: Іран, Білорусь, Північна Корея.

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