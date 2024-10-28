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Россия получает бронированную технику еще из одной страны

Россия получает бронированную технику еще из одной страны

Россия получает бронированную технику, вероятно, из ОАЭ или Южной Африки/Фото: STREIT Group courtesy photo

Для ВС РФ была закуплена партия всевозможной бронетехники неизвестного происхождения на базе Toyota Land Cruiser.

Недавние видеоматериалы, распространенные в российских соцсетях, похоже, подтверждают новую партию бронетехники производства Streit Group, доставленной в армию РФ.

Один из известных российских военных блоггеров под псевдонимом "Военный осведомитель" заявил: "Вероятно, для ВС РФ была закуплена партия разнообразной бронетехники неизвестного происхождения на базе Toyota Land Cruiser. Эта бронетехника может быть из ОАЭ или Южной Африки", пишет издание Defence-blog. com.

На видео показано более 20 автомобилей на базе модифицированных платформ Toyota Land Cruiser и Ford F-550, в том числе модели Spartan SUT, Cobra и Cougar от производителя Streit Group из ОАЭ.

Видеозаписи появились на фоне усиленного контроля над операциями с оружием с участием России, поскольку конфликт в Украине продолжается. Остается непонятным, были ли транспортные средства приобретены непосредственно у Streit Group или закуплены через третью страну. Однако Streit Group раньше продавала машины в разные страны и рекламировала эти бронемашины на международных оборонных выставках. Некоторые изображения из прошлых выставок и запасов, как сообщается, показывают сотни подобных автомобилей.

Недавнее прибытие дополняет ряд бронетехники, которая, как известно, находится в руках России. Примечательно, что Streit Group имеет опыт снабжения модифицированных бронированных машин, используемых частными военными подрядчиками, такими как Wagner Group. В прошлых партнерствах Streit Group сотрудничала с российской Военно-промышленной компанией (ВПК), разрабатывая бронированные машины "Кондор"/ВПК-Урал для оперативников Вагнера в зонах конфликта.

Хотя подробностей о последней поставке мало, эта ситуация подчеркивает сложности, которые продолжаются на рынке оружия на фоне санкций и глобальной политики контроля над оружием.

Напомним, в ГУР предоставили перечень государств, которые помогают России вести войну против Украины. Это такие страны как Иран, Беларусь, Северная Корея.

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