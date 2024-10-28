В Крыму гремели мощные взрывы: атакованы Джанкой и Симферополь

Ночью, 28 октября, во временно оккупированном Крыму было очень громко. Местные жители сообщали о взрывах в нескольких районах полуострова, где расположены военные объекты оккупантов.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер".

Оккупационные власти полуострова также сообщили о ракетной опасности. О воздушной тревоге в Севастополе заявил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Джанкое и районе было слышно до 20 взрывов, в Симферопольском и Красногвардейском районе, в селе Гвардейское и Симферополе (район аэропорта) – до восьми взрывов.

Местные жители сообщили, что первый взрыв в Гвардейском был очень сильным.

Развожаев заявил, что Крым якобы был атакован баллистическими ракетами. Украина факт атаки пока не подтверждала.

Напомним, Генштаб Украины подтвердил, что 7 октября 2024 года была атака по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу во временно оккупированном Россией Крыму.

Ранее этот терминал был обстрелян украинскими беспилотными летательными аппаратами в марте 2024 года.

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