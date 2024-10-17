Британская разведка проанализировала удар ВСУ по крупнейшей нефтебазе в Крыму

7 октября 2024 года Украина нанесла удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в Крыму. Он является самым большим объектом такого типа на оккупированном полуострове.

Разведка Великобритании проанализировала атаку и назвала основные цели Украины на полуостров.

По данным британской разведки, украинские удары продолжают постепенно ослаблять российские военные возможности на Крымском полуострове.

"В ряд целей, по которым были нанесены удары 2024 года, также входили системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив", — отмечают в минобороны Британии.

Среди пораженных объектов: аэродромы, командные центры, нефтебазы и Крымский мост.

Напомним, Генштаб Украины подтвердил, что 7 октября 2024 года была атака по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу во временно оккупированном Россией Крыму.

Ранее этот терминал был обстрелян украинскими беспилотными летательными аппаратами в марте 2024 года.

Читайте также: