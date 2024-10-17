Сергея Сивохо похоронили в Донецке: как выглядит могила шоумена

Сегодня, 17 октября, первая годовщина смерти бывшего игрока КВН, украинского актера, ведущего и политика Сергея Сивохо.

Вдова шоумена Татьяна почтила его память. На странице Сивохо в Instagram женщина опубликовала щемящий пост. Вдова поделилась, что ей до сих пор тяжело дает осознание, что мужа больше нет. Кроме того, Татьяна вспомнила, каким при жизни был Сергей Сивохо – умным, талантливым, добрым. Татьяна отмечает, что, несмотря на тяжелую болезнь, он активно помогал пострадавшим в войне, собирал гуманитарку и опекался другими.

"Время летит стрелой. Год прошел, как тебя нет с нами, Сергей. Год как день. Время не лечит. Добрый, умный, талантливый человек! Рядом с тобой всегда было тепло и надежно. Ты был очень разносторонним, любил играть в "Что ? Где? Когда?", обожал "Лигу Смеха" и был в ней до последнего. Пошел в политику ради того, чтобы вернуть Донецк в Украину. Ты поддерживал и помогал всем, кому мог, даже будучи тяжело больным", — делится Татьяна.

Вдова Сергея Сивохо почтила его память / Фото: instagram.com/ciboxo

Прах Сергея Сивохо был похоронен в Донецке, откуда родом шоумен. Этим занималась мать покойного ведущего. Женщина считала правильным, если ее сын будет покоиться на центральном кладбище рядом с родными. Кроме того, шоумену уже установили памятник.

"Мы будем помнить тебя таким! Ты искренне верил, что вернешься в родной украинский Донбасс! Теперь ты на родной земле, отдыхай с миром, моя любовь!" – добавила вдова шоумена.

Могила Сергея Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

Напомним, Сергей Сивохо умер 17 октября 2023 года в Германии. Его жизнь оборвалась в возрасте 54 лет. Шоумен умер из-за серьезных проблем со здоровьем.

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