Сергія Сивоху поховали в Донецьку: який вигляд має могила шоумена

Сьогодні, 17 жовтня, перші роковини смерті колишнього гравця КВК, українського актора, ведучого та політика Сергія Сивохи.

Вдова шоумена Тетяна вшанувала його пам'ять. На сторінці Сивохи в Instagram жінка опублікувала щемливий допис. Вдова поділилася, що їй досі тяжко дається усвідомлення, що чоловіка більше немає. Окрім того, Тетяна згадала, яким за життя був Сергій Сивохо – розумним, талановитим, добрим. Тетяна зазначає, що, навіть попри тяжку хворобу, він активно допомагав постраждалим у війні, збирав гуманітарку та опікувався іншими.

"Час летить стрілою. Рік минув, як тебе немає з нами, Сергію. Рік як день. Час не лікує. Добра, розумна, талановита людина! Поруч із тобою завжди було тепло і надійно. Ти був дуже різнобічним, любив грати в "Що? Де? Коли?", обожнював "Лігу Сміху" і був у ній до останнього. Пішов у політику заради того, щоб повернути Донецьк в Україну. Ти підтримував і допомагав усім, кому міг, навіть уже будучи тяжко хворим", - ділиться Тетяна.

Вдова Сергія Сивохи вшанувала його пам'ять / Фото: instagram.com/ciboxo

Прах Сергія Сивохи поховали в Донецьку, звідки родом шоумен. Цим займалася мати покійного ведучого. Жінка вважала за правильне, якщо її син спочиватиме на центральному кладовищі поруч із рідними. Окрім того, шоумену вже встановили пам'ятник.

"Ми будемо пам'ятати тебе таким! Ти щиро вірив, що повернешся до рідного українського Донбасу! Тепер ти на рідній землі, спочивай з миром, моя любов!" – додала вдова шоумена.

Могила Сергія Сивохи / Фото: instagram.com/ciboxo

Нагадаємо, Сергій Сивохо помер 17 жовтня 2023 року в Німеччині. Його життя обірвалося у віці 54 років. Шоумен помер через серйозні проблеми зі здоров'ям.

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