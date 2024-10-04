В РФ горит нефтебаза после прилетов БпЛА (видео)

Силы обороны продолжают атаковать российские нефтебазы.
В Воронежской области России загорелась местная нефтебаза после атаки беспилотника.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
Местные жители рассказали, что атака беспилотников была направлена на нефтебазу ООО Аннанефтепродукт, расположенную в районе населенного пункта Анна.
Местный губернатор объявил о повышенной опасности атаки беспилотников несколько часов назад.
В последние месяцы на территории РФ фиксируются атаки дронов на объекты военной инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.
Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны и ГУР атаковали нефтебазы и артсостав кафиров в РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Ростовской области РФ горит нефтебаза, поставлявшая топливо российской армии.
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