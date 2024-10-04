В Воронежской области России загорелась местная нефтебаза после атаки беспилотника.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Местные жители рассказали, что атака беспилотников была направлена на нефтебазу ООО Аннанефтепродукт, расположенную в районе населенного пункта Анна.

Местный губернатор объявил о повышенной опасности атаки беспилотников несколько часов назад.

В последние месяцы на территории РФ фиксируются атаки дронов на объекты военной инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны и ГУР атаковали нефтебазы и артсостав кафиров в РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Ростовской области РФ горит нефтебаза, поставлявшая топливо российской армии.

Читайте также: